Alejandra Baigorria reapareció en ‘EEG’ con mensaje claro: la reacción de Onelia Molina

Alejandra Baigorria sorprendió al público al anunciar su vuelta al famoso reality ‘Esto es guerra’.

La empresaria y figura de reality Alejandra Baigorria sorprendió con su regreso al programa 'Esto es guerra' el último jueves, marcando su segunda participación en el año tras la eliminación de Rosángela Espinoza.

Alejandra Baigorria volvió a 'Esto es guerra'

Su reaparición impactó a los participantes, incluyendo a su esposo Said Palao y a Onelia Molina, con quien mantiene una relación tensa después de una polémica en su boda.

Durante su presentación, Alejandra Baigorria se dirigió a sus compañeros con un mensaje que generó revuelo: “Para las caras largas, vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie, vengo con ganas de competir y de mostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina y que todos disfruten”.

La empresaria aclaró que su regreso no se debe a una rivalidad directa, sino al deseo de reconectar con la audiencia y aportar entretenimiento al reality. “A los televidentes que me conocen de hace muchos años, que me tengan un poquito de paciencia porque al comienzo no voy a ser la mejor. Las chicas que están acá son súper fuertes, pero los que me conocen saben que vengo de abajo hacia arriba,” afirmó.

Alejandra Baigorria: la reacción de Onelia Molina

Las cámaras también captaron la reacción de Onelia Molina, visiblemente sorprendida por la presencia de Baigorria en el set. La relación entre ambas es conflictiva y se ha venido arrastrando desde temporadas previas, intensificándose tras la polémica boda de Alejandra Baigorria y Said Palao en abril de 2025.

La controversia se desató cuando un video viral mostró a Baigorria bailando con Mario Irivarren, pareja de Onelia, mientras conversaban sobre la exnovia de Mario, Vania Bludau. Este episodio provocó críticas y elevó la tensión entre los involucrados, dejando una enemistad pública que persiste hasta la actualidad.

