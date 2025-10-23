Mariana de la Vega habría expresado fuerte mensaje contra Maju Mantilla en defensa de Gustavo Salcedo

También se reveló que Maju Mantilla aceptó las disculpas públicas de Gustavo Salcedo. Foto: Instagram

Janet Barboza aseguró que Mariana de la Vega, mujer con la que fue ampayada Salcedo, habría realizado comentarios en contra de Maju Mantilla en un chat de WhatsApp.

Aunque al inicio Mariana de la Vega aseguró que no quería verse involucrada en la mediática separación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, su nombre volvió a generar titulares tras ser mencionada en el programa de Janet Barboza. La conductora expuso un chat en el que la joven supuestamente opinaba sobre la presunta infidelidad de la exreina de belleza.

¿Mariana de la Vega arremetió contra Maju Mantilla?

Durante la emisión de ‘América Hoy’, Janet Barboza explicó que la información le llegó gracias a una fuente cercana. “Un amigo mío está en un grupo de WhatsApp de esta joven, que es un grupo de deportistas, y le hizo captura a lo que pone esta joven (Mariana de la Vega) en redes”, comentó la presentadora ante cámaras.

Según relató la conductora, Mariana de la Vega habría publicado un mensaje que causó sorpresa entre los usuarios: “¿Por qué le echan la culpa a Gustavo de que es infiel cuando la infiel es otra?”. Estas supuestas palabras reavivaron la controversia sobre el matrimonio de Maju Mantilla.

Finalmente, Janet Barboza cuestionó la actitud de la joven por compartir mensajes ambiguos en redes sociales. “Raro, ¿no? Yo se los dejo ahí para que ustedes analicen, para que ustedes comenten esto. Ojo, ha dicho una persona que lo ha leído, en la cual yo confío”, señaló la conductora.



Maju Mantilla aceptó las disculpas públicas de Gustavo Salcedo

Este jueves 23 de octubre, el programa matutino conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza mostró imágenes de la reaparición pública de Maju Mantilla, luego de las declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo. En la entrevista, la ex Miss Mundo fue consultada sobre su regreso al trabajo y respondió con serenidad que tiene muchas responsabilidades por cumplir, dejando en claro que está enfocada en sus proyectos.

Lo que más sorprendió al público fue la reacción de Maju Mantilla al ser preguntada sobre las disculpas públicas de Salcedo. La exreina de belleza confesó que acepta las palabras de su esposo, a pesar de que él la había dejado en una situación incómoda al afirmar que ella le fue infiel en varias ocasiones.