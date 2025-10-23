¿Aceptaría Xiomy Kanashiro encontrarse con Yahaira Plasencia? Esto dijo

Xiomy Kanashiro dijo que no tiene nada en contra de Yahaira Plasencia. (Fuente: redes sociales)

A Xiomy Kanashiro le preguntaron si no tendría problemas en verse con Yahaira Plasencia y fue muy sincera en su respuesta.

Xiomy Kanashiro volvió a acaparar la atención mediática tras referirse a Yahaira Plasencia, la ex pareja de su actual novio, el futbolista Jefferson Farfán. La también influencer aclaró que no siente incomodidad hacia la salsera y que está completamente enfocada en sus propios proyectos profesionales.

Xiomy Kanashiro y lo que dijo sobre Yahaira Plasencia

En declaraciones para el diario ‘Trome’, Kanashiro señaló que no tiene nada en contra de Yahaira Plasencia, pero dejó claro que no tiene intención de reunirse con ninguna de las exparejas de Farfán.

PUEDES VER: Kim Kardashian dejó en shock a fans al revelar que sufrió un aneurisma cerebral

“No me incomoda absolutamente nada porque no la conozco. No suelo hablar de terceras personas, mirar al pasado es innecesario. Cuando una persona está centrada en el presente, el pasado no debería influir. Con ella todo está bien”, afirmó.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani lloró al confesar que su familia la dejó de lado y la excluyó del chat familiar

No obstante, en otro momento, Kanashiro marcó distancia tanto de la ‘Patrona’ como de otras exparejas del “10 de la calle”. “No tengo nada en contra de ella ni de otras personas, pero no está en mis planes juntarme con otras personas,” agregó.

(Fuente: redes sociales)

Respecto a su relación con Jefferson Farfán, la cantante e integrante de la Kanomy Band confirmó que atraviesan una etapa estable y feliz. Sin embargo, prefirió no ofrecer detalles sobre un posible matrimonio.

“Estamos felices, contentos, viviendo nuestro momento como pareja. Creo que si en algún momento se diera un matrimonio, eso quedaría entre nosotros dos, nuestra familia y nuestro entorno, pero estamos bien”, señaló en entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!