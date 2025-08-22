Alejandra Baigorria y el costoso regalo que obsequió a Zully en su cumpleaños

Alejandra Baigorria apareció con un regalo muy especial en agradecimiento a Zully. Foto: captura TikTok

La popular streamer Zully celebró por todo lo alto su cumpleaños en donde también se hicieron presentes algunas figuras de la televisión.

La streamer Zully celebró su cumpleaños número 20 con una gran fiesta llena de detalles. Hubo mariachis, orquestas, una torta de cuatro pisos y muchísimos invitados, lo que convirtió la noche en una celebración inolvidable. Pero antes de que todo esto ocurriera, recibió una sorpresa especial de parte de Alejandra Baigorria.

El lujoso regalo de Alejandra Baigorria para Zully

Durante una transmisión en Kick, Zully confesó que no estaba de muy buen ánimo mientras se alistaba para su fiesta. Al verla así, la exintegrante de Esto es guerra decidió animarla con palabras de apoyo y consejos para levantarle el espíritu.

PUEDES VER: Maju Mantilla habría desmentido versión de su esposo Gustavo Salcedo con peculiar video

Para hacerla sentir aún mejor, Alejandra Baigorria apareció con un regalo muy especial en agradecimiento a Zully por promocionar su salón de belleza. La empresaria le entregó una elegante bolsa Gucci y le dijo: "De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá".

La reacción de Zully al recibir el detalle generó ternura y risas entre los presentes. "¡Mi primera Gucsi!", exclamó emocionada la tiktoker. Alejandra, entre risas, comentó que ese momento quedará grabado en la memoria de todos sus seguidores.



(Fuente: Kick)

¿Quiénes fueron al cumpleaños de Zully?

El cumpleaños de la popular creadora de contenido de TikTok y Kick no solo estuvo llena de personalidades de internet como Diealis, Dafonseka, Daniela Taquire, también figuras de la televisión como Alejandra Baigorria, Flavia Laos y Leslie Shaw.

Asimismo, Paula Arias con Son Tentación, Combinación de La Habana y Orquesta Candela fueron los encargados de poner a bailar a todos en la gran fiesta de cumpleaños de la famosa streamer.