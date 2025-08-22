Ivana Yturbe y Beto Da Silva contraerán matrimonio religioso en Cusco: ¿crece la familia?

Ivana Yturbe confirmó que ya está en medio de los preparativos de su matrimonio con el futbolista peruano. (Fuente: redes sociales)

Ivana Yturbe confirmó que muy pronto habrá boda religiosa con Beto Da Silva. Conoce la fecha.

Tras las declaraciones de Samahara Lobatón sobre la relación pasada con Jefferson Farfán, Ivana Yturbe ha decidido no pronunciarse sobre el tema y enfocarse en un acontecimiento especial: su boda religiosa con el futbolista peruano Beto Da Silva.

Ivana Yturbe anuncia su boda religiosa con Beto Da Silva

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality confirmó que ya se encuentra inmersa en los preparativos de su matrimonio religioso. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, la también modelo expresó su entusiasmo por la unión con el padre de su hija.

“Andamos súper ilusionados, emocionados con la idea del matrimonio. Era algo que teníamos en mente hace tiempo y cada vez se ve más cercano. Todavía falta, pero como viste, estoy buscando los lugares”, comentó.

La pareja ha elegido Cusco como escenario de la ceremonia, una decisión que Ivana explicó con claridad: “Siempre me gustó. Antes venía un montón, pero ahora, con el trabajo de Beto y lo que hemos vivido aquí, estamos más que claros: queremos casarnos aquí sí o sí”.

Ivana Yturbe y su promesa familiar

Durante la entrevista, Ivana Yturbe reveló que su hija también espera con entusiasmo la boda. Además, confesó que existe una promesa especial tras la ceremonia.

“(Mi hija) está súper emocionada, me dice: ‘ya quiero que sea el día’ porque después del matrimonio le hemos prometido que viene la hermanita, así que en eso andamos", reveló.

Como se recuerda, Ivana Yturbe y Beto Da Silva contrajeron matrimonio civil en 2021, en una ceremonia privada realizada en Trujillo. Desde entonces, han mantenido una relación estable, consolidando su vida familiar y profesional.

