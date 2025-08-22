Maju Mantilla habría desmentido a su esposo Gustavo Salcedo con peculiar video

Maju Mantilla contradice versión de Gustavo Salcedo. Foto: Instagram

La exreina de belleza Maju Mantilla ya había adelantado lo que realmente pasaba con su esposo Gustavo Salcedo, quien anunció la separación sin avisarle.

El pasado miércoles en la noche, el empresario Gustavo Salcedo sorprendió a todos al publicar un comunicado en donde señalaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Sin embargo, esta publicación no tiene la firma ni ha sido compartido por la exreina de belleza.

Según Salcedo, la decisión se tomó luego de varios meses a través de una “conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas”. Sin embargo, la ex Miss Mundo ya habría adelantado los problemas que tenía con el padre de sus hijos.

Maju Mantilla contradice versión de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla había publicado anteriormente un video en TikTok que fue interpretado por muchos como una indirecta hacia su esposo y padre de sus hijos.

El clip, que fue publicado el pasado 2 de agosto, muestra a la conductora bailando una canción con una letra bastante sugerente: “Tu historia está mal contá, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia está al revés”.

La publicación no tardó en provocar reacciones en redes sociales, pues se comentó que habría sido Maju quien decidió dar por finalizado su matrimonio. Cabe señalar que en ese periodo el proceso de separación todavía se llevaba en la intimidad.



(Fuente: TikTok)

¿Cómo reaccionó Maju Mantilla tras el comunicado de su esposo?

Después de que se confirmara el fin de su matrimonio, la mañana del 21 de agosto Maju Mantilla no estuvo presente en la conducción de Arriba mi gente. En su lugar, tomó la posta su amiga y colega Tula Rodríguez. Durante la emisión, los demás conductores le enviaron muestras de apoyo y cariño, aunque prefirieron no profundizar en la vida personal de la ex Miss Mundo.

Por ahora, se ha informado que Maju Mantilla se mantendrá alejada del programa, aunque no está claro si su ausencia será solo temporal o se prolongará algunos días más. Asimismo, en sus redes sociales no ha emitido ningún mensaje ni pronunciamiento sobre lo ocurrido. Según Pati Lorena, ella no estaba enterada del comunicado de su esposo.