Alejandro Sanz besó a Stephanie Cayo durante su concierto y dejó en 'shock' a fans

Alejandro Sanz besó a Stephanie Cayo durante su concierto en Ecuador. (Foto: Alejandro Sanz/ Instagram - Stephanie Cayo/ Instagram

¡No ocultan su relación! Durante su presentación, Alejandro Sanz no dudó en darle un beso a Stephanie Cayo. El video es viral en redes sociales.

Miles de fans de Alejandro Sanz están en 'shock' tras ver un video viral del artista en redes sociales. Durante su concierto, el cantante se acercó a uno de los laterales del escenario, donde se encontraba Stephanie Cayo, y sin previo aviso le dio un tierno beso.

Alejandro Sanz besó a Stephanie Cayo durante concierto

En el clip se observa cómo el intérprete de 'Corazón partío' interrumpe brevemente su recorrido por el escenario para acercarse a Cayo, besarla y luego regresar al centro para continuar con el show como si nada hubiera ocurrido.

La escena sorprendió a más de un cibernauta. Desde hace algunos meses, es de público conocimiento que Stephanie Cayo ha acompañado a Sanz en distintos conciertos de su gira; esto avivó los rumores de un romance entre ellos.

.

(Video: Evelyngr2)

Tras viralizarse el video, las redes sociales se llenaron de mensajes que iban desde felicitaciones hasta preguntas directas sobre cuánto tiempo de relación tienen o si ya tienen planes de matrimonio, ya que hace algún tiempo ambos fueron relacionados sentimentalmente.

Hasta el momento, Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han confirmado o desmentido los rumores de su romance. Sin embargo, el beso en pleno concierto se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira del artista.