¿Qué edad tiene Stephanie Cayo y cuáles han sido sus relaciones más mediáticas?

Stephanie cayo tiene 37 años. Foto: Instagram

La actriz peruana Sthepanie Cayo está en el centro de la atención tras aparecer junto al cantante español Alejandro Sanz.

Stephanie Cayo, de 37 años, no solo ha conquistado las pantallas internacionales con su talento, sino que su vida personal también suele estar bajo el reflector. La menor de las hermanas Cayo ha mantenido una trayectoria marcada por romances mediáticos que han despertado el interés de sus seguidores en toda Latinoamérica y España. A raíz de sus recientes apariciones junto a Alejandro Sanz, te recordamos su historial amoroso.

El matrimonio con Chad Campbell (2013-2021)

El romance más extenso de la actriz peruana Stephanie Cayo comenzó en 2013, cuando conoció al empresario estadounidense Chad Campbell en Nueva York. Tras cinco años de noviazgo, la pareja celebró una boda religiosa de ensueño en Cartagena el 27 de enero de 2018. Sin embargo, a mediados de 2021, la actriz confirmó que se habían separado de mutuo acuerdo a principios de ese año, poniendo fin a una historia de ocho años de relación total.

El romance con Maxi Iglesias (2021-2023)

A finales de 2021, la química de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ saltó a la vida real. Stephanie y el actor español Maxi Iglesias confirmaron su noviazgo en diciembre de ese año. Aunque tuvieron una ruptura temporal en abril de 2022, la pareja se dio una segunda oportunidad a inicios de 2023. Finalmente, tras varios meses de especulaciones, confirmaron su separación definitiva a mediados de ese mismo año.



(Foto: Instagram)

La etapa con Vicente Dalmau (2023-2024)

Tras cerrar su ciclo con Maxi Iglesias, a finales de 2023 se hizo pública la relación de Stephanie con el también actor español Vicente Dalmau. Durante los últimos meses de ese año y el inicio de 2024, se les vio compartir momentos románticos en eventos de moda y viajes por Europa. Esta etapa mostró a una Stephanie mucho más reservada con su intimidad, aunque no dudó en dejarse ver cómplice y feliz con el intérprete en diversas alfombras rojas.

Su fugaz romance con Sebastián Zurita (2025)

En enero de 2025, Stephanie fue relacionada sentimentalmente con el actor mexicano Sebastián Zurita, luego de que ambos compartieran varios momentos juntos en México, donde incluso ella llegó a conocer a la familia del artista. Sin embargo, en febrero del mismo año, su hermana Fiorella Cayo reveló que la relación habría llegado a su fin.