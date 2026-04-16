Popular chico reality confesó que tiene enfermedad incurable y sorprende a fans

Fabio Agostini reveló que tiene una enfermedad incurable. (Foto: América TV)

¡Lamentable noticia! Un querido influencer reveló que padece una complicada enfermedad.

Uno de los recordados competidores de 'Esto es Guerra' decidió hablar abiertamente de su enfermedad. La noticia que brindó el influencer sorprendió a más de un cibernauta. ¿De quién se trata? Te lo contamos a continuación.

PUEDES VER: Reimond Manco anunció que su esposa finalizó su compromiso tras chats calientes con amiga

Fabio Agostini reveló que sufre de enfermedad incurable

Durante uno de los careos en el reality de convivencia 'La Casa de los Famosos', Fabio dijo sin problema que padece psoriasis y que esta enfermedad le fue diagnosticada tras enterarse de que su madre tiene cáncer.

"Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaran cáncer hace tres meses y que por cierto ya está bien. Te mando un beso, mamá", expresó el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ en su careo frente a Celinee Santos.

Y es que, de acuerdo con Fabio, recibió comentarios desafortunados de Celinee por su aspecto, pero esta no fue la única, ya que Laura Zapata llamó 'seboso' a Agostini.

PUEDES VER: Madre de Alejandra Baigorria y su sorpresiva publicación tras reconciliación de su hija con Said Palao

Se debe tener en cuenta que Fabio viajó a Argentina para integrarse al reality ‘Gran Hermano’ en el marco de un explosivo intercambio con ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, que tendrá a Solange Abraham como enviada del país gaucho.