‘América Hoy’ reapareció en América TV sin Ethel Pozo: Janet Barboza explicó qué ocurrió

El magazine ‘América hoy’ reapareció en las pantallas de América TV y Ethel Pozo fue la gran ausente. ¿Qué pasó? Te lo contamos.

A pesar de que el pasado martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel señaló que el programa que produce ‘América Hoy’ saldría de la parrilla de programación de América Televisión, este miércoles el magazine nuevamente salió al aire con los conductores y su equipo habitual. Sin embargo, la ausencia de Ethel Pozo no paso desapercibida.

Ante los comentarios en redes sociales sobre la inasistencia de Ethel Pozo, conductora e hija de Gisela Valcárcel, los conductores de ‘América Hoy’ decidieron explicar la verdadera razón de la ausencia de su compañera.

¿Por qué Ethel Pozo no volvió con ‘América Hoy’?

“Ayer fue tendencia, igual que todos nosotros, en Twitter: ¿Dónde está Ethel?, ¿se fugó?, ¿dejó sola a su mamá?, ¿abandonó el barco? Dios mío, se dicen tantas cosas, pero la verdad es esta”, señaló Janet Barboza antes de presentar un informe que aclaraba las dudas del público.

En el informe se explicó que la ausencia de Ethel Pozo no estaba relacionada con los problemas de Gisela Valcárcel y América TV. En realidad, la conductora viajó a España para acompañar y despedir a su hija mayor, quien está por iniciar su etapa universitaria.

¿Qué dijeron los conductores de ‘América Hoy’?

Janet Barboza decidió dirigirse directamente a los televidentes para aclarar lo ocurrido el día anterior. “Con la claridad que nos caracteriza, con la objetividad que siempre he hablado. Porque todos están preguntando qué pasó. Efectivamente, ayer pasaron cosas que están en portadas de todos los medios”, comentó la conductora.

Por su parte, Edson Dávila aprovechó la transmisión en vivo para dar su opinión, aunque reconoció sentirse algo incómodo. “Estoy un poco nervioso, quiero saludar a todas las cámaras. Igual quiero decir a toda esa gente mala vibra, no solo somos Ethel, Janet, Valeria y yo, somos un equipo de trabajo. Acá estamos felices porque mucho se ha hablado”, expresó ‘Giselo’.



