América TV rechazó versión de veto a Gisela Valcárcel con contundente comunicado

Según América TV, Gisela Valcárcel levantó de manera unilateral el programa 'América Hoy'. Foto: captura YouTube

La casa televisora decidió pronunciarse a través de un comunicado sobre el incidente ocurrido con Gisela Valcárcel.

Gran sorpresa causó esta mañana la transmisión en vivo que realizó Gisela Valcárcel a través de Instagram, donde acusó al CEO de América Televisión, Fernando Muñiz, de impedirle el ingreso al canal. La reconocida conductora de TV expresó sentirse maltratada y, por ello, decidió retirar de la parrilla del canal el programa que produce, ‘América Hoy’.

Ante ello, América TV decidió pronunciarse luego de la controversia generada en torno a la participación de Gisela Valcárcel en el programa ‘América Hoy’. El canal aseguró que en ningún momento se le prohibió el ingreso a la animadora y empresaria. “Lamentamos que haya sentido que no era bienvenida”, señalaron en un comunicado oficial.

América TV negó veto a Gisela Valcárcel

La televisora explicó que la presencia de Gisela estaba programada, pero se pidió reprogramarla porque días antes se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin la autorización correspondiente. “El acuerdo comercial que nos une a GV Producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido”, añadieron.

En ese sentido, América TV fue enfático en rechazar que existiera algún tipo de veto contra la figura televisiva. “En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, detallaron.

Asimismo, la casa televisora remarcó que siempre ha mostrado respeto por la trayectoria de sus talentos, pero también exige que se cumplan los acuerdos. “En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”, indicaron.



(Fuente: Instagram)

Finalmente, América TV expresó su deseo de que la situación se solucione pronto y todo vuelva a la normalidad. “Confiamos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuosa como siempre ha sido; y se concrete en los siguientes días el regreso de Gisela a la televisión peruana a través de su esperada conducción de la Teletón”, concluyeron.

¿Qué ocurrió entre Gisela Valcárcel y América TV?

Gisela Valcárcel contó el momento exacto en que se enteró que no le iban permitir ingresar a América TV. “El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en ‘América Hoy’. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, relató.

En medio del en vivo, la presentadora lanzó duras críticas hacia Fernando Muñiz, CEO de América TV, y lo señaló directamente como responsable. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de ‘América Hoy’ terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de iniciar acciones legales.