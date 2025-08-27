Magaly Medina mostró imágenes que desmienten versión de Gisela Valcárcel

Imágenes de 'Magaly TV' desmienten a Gisela Valcárcel. Foto: captura ATV

La conductora de espectáculos Magaly Medina dijo sentirse ‘estafada’, ya que creyó en la versión de Gisela Valcárcel.

La noche del 26 de agosto, Magaly Medina sorprendió a su público al iniciar su programa con un tono serio, muy distinto al habitual. Incluso reveló que pensó en aparecer vestida de negro como señal de apoyo a Gisela Valcárcel. Aunque son rivales desde hace años, quiso mostrar empatía por lo que, en un inicio, creyó que había sido un maltrato de parte de América Televisión. Sin embargo, poco después aclaró que terminó sintiéndose engañada.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el incidente de Gisela Valcárcel?

“Hola, buenas noches. Yo hoy día iba a venir de luto para solidarizarme con la Gise. Yo que públicamente soy su enemiga jurada, pero, sin embargo, ante los atropellos, jamás puedo no empatizar con una mujer”, declaró Magaly. Dejó en claro que, pese a las peleas que han tenido a lo largo de los años, nunca dejaría de ponerse del lado de alguien que crea vulnerada.

Magaly Medina remarcó que su apoyo no depende de simpatías personales, sino de principios. “Yo siempre me solidarizaré con alguien a quien yo creo que ha sido atropellada. Siempre saldré a favor de una figura que, aunque critique y no comulgue con muchas de sus cosas, merece respeto por su trayectoria”, señaló con firmeza.

Al inicio, Magaly Medina creyó en las palabras de Gisela, quien aseguró en una transmisión en vivo que no la habían dejado entrar al canal donde trabajó gran parte de su vida. “Me indigné al ver a una Gisela diciendo que le habían tirado la puerta en la cara, que la habían dejado en la calle. Lo vi como una humillación terrible”, contó la conductora de espectáculos.



(Fuente: Magaly TV)

Imágenes de 'Magaly TV' desmienten a Gisela Valcárcel

La situación dio un giro totalmente inesperado cuando el equipo de ‘Magaly TV, La Firme’ investigó y obtuvo imágenes exclusivas. Según Medina, estas pruebas contradicen totalmente lo dicho por la ‘Señito’. “Gisela nos engañó. Salió en vivo victimizándose para generar una ola de solidaridad, pero nosotros tenemos fotos y videos que prueban que sí ingresó al canal y estuvo en el set de su programa”, aseguró.

Lo que más le dolió a la periodista fue sentirse usada por alguien a quien defendió públicamente, pese a ser su rival. “Con la misma vehemencia con la que me solidaricé, ahora me considero estafada, como muchos peruanos, por una gran mentira. Ella salió a victimizarse para vendernos un papel que no es”, manifestó Magaly, visiblemente incómoda con la situación.

Finalmente, Medina opinó que detrás de todo habría un interés comercial. Explicó que hoy en día la televisión abierta compite directamente con las plataformas digitales por la publicidad, y que ese escenario explicaría la reacción de Gisela. Para Medina, lo sucedido no sería más que una “pataleta estratégica” para llamar la atención hacia su canal de YouTube.