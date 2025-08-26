América TV le cerró las puertas a Gisela Valcárcel y ella respondió con radical decisión en 'América Hoy'

Gisela Valcárcel advirtió que podría ir a otro canal a contar su versión. Foto: captura Instagram

¡Terremoto en América Televisión! Gisela Valcárcel y el CEO del canal protagonizan un fuerte enfrentamiento que ha dejado en shock a todos. Te lo contamos

La mañana del martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo desde Instagram. La conductora explicó que no pudo ingresar a las instalaciones de América TV, a pesar de que su productora GV Producciones mantiene desde hace años el programa América Hoy en dicho canal.

¿Qué ocurrió entre Gisela Valcárcel y América TV?

Durante la transmisión en vivo en Instagram, Gisela Valcárcel contó el momento exacto en que se enteró de la decisión. “El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en ‘América Hoy’. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, relató.

En medio del en vivo, la presentadora lanzó duras críticas hacia Fernando Muñiz, CEO de América TV, y lo señaló directamente como responsable. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de ‘América Hoy’ terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de iniciar acciones legales.

Finalmente, Valcárcel lamentó lo sucedido y expresó su preocupación por los trabajadores afectados. A su vez, cuestionó la manera en que se maneja la dirección de la empresa. “Lo lamento por ustedes. Cuando llegaste, Fernando, acá te dije: yo te voy a mostrar lo que tú quieras cuando tú quieras, cómo piensa el peruano, porque una cosa es dirigir una compañía en la cual pasan cosas y otra dirigir humanos”, manifestó.



Gisela Valcárcel advirtió que podría ir a otro canal a contar su versión

Gisela Valcárcel no se quedó callada y lanzó una advertencia directa a América TV. “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere”, expresó con firmeza durante su mensaje público.

Para cerrar, la conductora dejó una reflexión dirigida a los altos mandos del canal. “Tú tienes un canal y espero que te vaya bien, pero creo que esto te va a quedar como lección a quien le metes tus balas y tú puedes contar todo el directorio”, señaló en tono contundente.