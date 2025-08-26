Pamela Franco y Cueva sorprenden con románticas fotos y desmienten separación

Pamela Franco ya tenía planeado ir hasta Ecuador para ver a Cueva. Foto: Instagram

La cantante Pamela Franco viajó hasta Ecuador para reencontrarse con Cueva. Te contamos lo que publicaron juntos.

En los últimos días se han esparcido rumores sobre una presunta ruptura del romance entre Pamela Franco y Christian Cueva. Sin embargo, la cantante viajó hasta Guayaquil para reencontrarse con el futbolista y así terminar con los rumores que señalaban que estaban separados.

Tanto Pamela Franco como Christian Cueva han utilizado sus redes sociales para dejar en claro que su romance sigue más fuerte que nunca e incluso se dedicaron profundas palabras de amor.

Pamela Franco y Cueva confirman que siguen juntos

Pamela Franco sorprendió a sus seguidores con tiernas palabras dedicadas a Cueva. “Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una foto donde aparece abrazando al futbolista y sonriendo. En otra imagen, la cantante mostró un beso con su pareja y añadió: “Te amo hasta el fin del mundo”.

Por su parte, Cueva respondió con el mismo cariño y compartió las publicaciones con frases románticas. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de sus historias. Más adelante, sumó otro mensaje directo para ella: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.



Pamela Franco ya tenía planeado ir hasta Ecuador

Hace unas semanas, Pamela Franco contó en televisión que tenía planeado viajar a Guayaquil para encontrarse con su pareja, quien debutó en junio con el Emelec. “Claro que lo extraño. Voy a poner una foto para que dejen de hablar”, comentó la cantante en ese momento.

La artista también señaló que ese viaje sería una oportunidad para “revivir juntos su amor de pareja”. Además, dejó en claro que, aunque ambos tienen distintas responsabilidades, siempre buscan tiempo para verse. “Si no estoy publicando cosas es porque es mi vida privada y así lo quiero manejar”, afirmó en el programa 'Todo se filtra'.