Isabella Ladera y la razón por cual no puede dejar Estados Unidos

Isabella Ladera cumplió recientemente 26 años y lo disfrutó al lado de sus seres queridos. (Fuente: redes sociales)

Isabella Ladera se ha dejado ver muy cariñosa con Hugo García. Un detalle de su vida es que no puede dejar Estados Unidos, país donde vive desde el año 2018.

La influencer venezolana Isabella Ladera celebró su cumpleaños número 26 el pasado viernes 22 de agosto. Por ello, Hugo García, aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje.

Hugo García y su romántico mensaje a Isabella Ladera

Durante la celebración, el modelo se robó las miradas al expresar frente a los invitados: "Te conozco desde hace 3 o 4 meses y me bastó para saber lo increíble que eres… Me sigo poniendo nervioso cada vez que te veo, tengo que admitirlo".

El exchico reality también compartió en redes una publicación especial con fotos de momentos juntos, escribiendo: "Hoy es el cumple de una personita que en tan poco tiempo se convirtió en alguien especial".

La razón por la que Isabella Ladera no puede salir de Estados Unidos

Aunque puede viajar libremente dentro del territorio estadounidense, Isabella Ladera no puede abandonar el país debido a su situación migratoria. La influencer llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de estudiante.

(Fuente: redes sociales)

Con el tiempo, tomó la decisión de quedarse por la complicada situación que atravesaba su país, la cual incluía amenazas contra sus padres. “Yo me vine primero, estuve dos años sola. Ya la situación se complicó. Decidí quedarme por la calidad de vida, como mucha gente. Tengo permitido viajar por todo Estados Unidos, pero lo que no puedo es salir del país salvo que me den un permiso”, contó en una entrevista pasada para 'Los 40'.

Y es que como se sabe, si la expareja de Beéle decide irse a otro país así sea por unos días u horas, ya no podrá volver a pisar territorio norteamericano. Por ello, Isabella Ladera siguió con su vida y proyectos dentro de Estados Unidos.

