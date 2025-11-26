Ana Paula Consorte reveló la verdadera razón por la que aún no se ha casado con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte reafirmó que el matrimonio con Paolo Guerrero sigue en sus planes. Foto: Instagram

A pesar de haber formado una familia estable y de que ya hubo una pedida de mano, Ana Paula Consorte explicó por qué aún no se casa con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte sorprendió al sincerarse en una entrevista con 'América Hoy', donde habló sin filtros sobre por qué su boda con Paolo Guerrero aún no se ha realizado. La modelo aseguró que la intención de casarse está, pero admitió que hay un motivo concreto que ha frenado el avance. Aun así, dejó claro que mantienen una relación sólida y que comparten dos hijos.

¿Por qué aún no se casan Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

Durante la conversación con el mencionado programa, Ana Paula Consorte detalló cuáles son las razones que han complicado la organización de la ceremonia y qué espera que ocurra en los próximos meses. Cuando la reportera le preguntó directamente por los preparativos y le dijo: “¿Ya hay fecha de matrimonio?”, la brasileña no dudó en responder de manera honesta y sin evasivas.

La modelo contó que ella y Paolo sí han hablado del tema, pero que no han logrado avanzar porque el futbolista prefiere que ella se encargue absolutamente de todo. Debido a sus responsabilidades actuales, ese detalle ha sido el principal motivo del retraso. “No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres. Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo”, explicó.

A pesar de ello, Ana Paula Consorte reafirmó que el matrimonio sigue en sus planes y que no descarta que pueda realizarse el próximo año si todo se acomoda. “Sí, habrá (boda), más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas”, comentó, dejando claro que solo necesitan tiempo y organización para dar el siguiente paso.



(Foto: captura 'América Hoy')

¿Cómo fue la pedida de mano de Paolo Guerrero a Ana Paula Consorte?

A comienzos de 2025, Ana Paula Consorte recordó la insólita pedida de mano que vivió junto a Paolo Guerrero. En ‘Mande quien mande’, la modelo brasileña reveló que el futbolista decidió pedirle matrimonio de la manera más inesperada: en el estacionamiento de un centro comercial en Brasil, sin cena romántica ni ningún tipo de preparación especial.

“Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: ‘ya, entonces ahora’. Y le dije: ‘entonces de rodillas’”, relató entre risas. Aunque aceptó encantada la propuesta, Ana Paula confesó que tenía otra idea en mente. “Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita”, comentó.