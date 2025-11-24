Thamara, hermana de Ale Baigorria, relató cómo ocurrió el accidente que le causó graves heridas

Thamara Medina sufrió fuerte accidente en Paracas. Foto: Instagram/TikTok

La joven modelo Thamara Medina contó en redes cómo el auto en el que viajaba fue embestido por un tráiler.

La joven de 23 años Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un fuerte accidente en Paracas el viernes 21 de noviembre, hecho que alarmó a sus familiares y a muchos seguidores que siguieron la noticia con preocupación.

Thamara Medina sufrió fuerte accidente en Paracas

El fuerte accidente que involucró a la hermana de Alejandra Baigorria ocurrió alrededor de las 7:20 p. m. y dejó varios heridos, lo que movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de la zona. Según Plus Noticias Pisco, Medina viajaba en una camioneta junto a cinco jóvenes provenientes de Lima cuando el conductor perdió el control al intentar evitar chocar con un tráiler que pasaba por la vía.

La camioneta terminó volcada a un costado de la carretera, muy cerca de una caseta de serenazgo. El accidente sucedió en el sector de la asociación de vivienda José de San Martín, donde los agentes llegaron rápidamente para ayudar a los ocupantes del vehículo.

En redes sociales comenzaron a circular rumores de que Thamara Medina estaba en estado crítico debido a las impactantes imágenes del accidente. Sin embargo, la joven publicó un video donde aclaró que “no estaba muerta” y aseguró que se encontraba fuera de peligro.

Thamara Medina reveló cómo pasó el fuerte accidente

Thamara decidió hacer una transmisión en TikTok para contar con más detalle cómo ocurrió todo. Explicó que el siniestro se originó cuando un tráiler apareció a gran velocidad en la vía. “Al momento de doblar había un carro que estaba manejando en la carretera, yendo rápido, no un carro, un tráiler”, relató.



(Fuente: TikTok)

La joven indicó que el choque ocurrió justo en el lado donde ella iba sentada. “Un tráiler estaba manejando y nosotros como que estamos a punto de doblar, entonces nosotros doblamos y el tráiler ha chocado a mi puerta, pues, y el carro se ha dado una vuelta de campana y eso ha sido lo que ha pasado”, señaló.

Durante la transmisión, Thamara Medina también habló sobre las heridas que sufrió tras el impacto. Comentó que, pese a la fuerza del accidente, su buen estado físico la ayudó a soportarlo mejor. “Lo peor es que chocó a mi puerta, pero bueno, felizmente soy flexible, voy al gimnasio, me alimento bien”, afirmó.

Asimismo, mencionó que estas condiciones podrían haber evitado un daño mayor. “Siento que todo eso fue una ayuda para romperme solo cuatro costillas y abrirme la cabeza, pues no, si no hubiera terminado mal”, expresó.

