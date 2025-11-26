Famoso actor de 'Al fondo hay sitio' se comprometió y así presumió la pedida de mano

Actor de 'AFHS' recibió las felicitaciones de sus compañeros en la serie. Foto: Instagram

El actor de ‘Al fondo hay sitio’ enterneció a los fans de la serie al anunciar su compromiso de una manera creativa.

Alejandro Villagómez, conocido por interpretar a Gaspar Goyoneche en 'Al fondo hay sitio', causó sensación en Instagram tras anunciar su compromiso con su novia, la artista escénica Joseline Lavaud Chiarella, más conocida como Nube. El actor compartió una serie de fotos de la romántica pedida de mano, lo que generó miles de comentarios llenos de cariño por parte de sus seguidores.

Así fue la pedida de mano de ‘Gaspar’ de ‘Al fondo hay sitio’

Fiel a su estilo divertido, Alejandro Villagómez presentó las imágenes con una descripción muy creativa. “Título: ‘La Boda’, Género: Comedia romántica con drama ligero. Estreno: 2026, Sinopsis: En un mundo de idas y vueltas en pleno 2023, el algoritmo los juntó. Sobrevivieron al filtro familiar, a los pasados oscuros y al mal de ojo. En el 2025 se dieron el ‘sí’ (sí!, voluntariamente) y en el 2026 inicia el apellido combinado y discusiones sobre qué alfombra comprar...”, escribió, generando risas y ternura entre sus seguidores.

La pareja también quiso compartir su alegría con un toque humorístico. Por ello, lanzaron una divertida invitación a sus amigos y seguidores: “Casting abierto! Si te gusta tirar arroz, ésta es tu oportunidad!!!”. El mensaje acompañó una galería de momentos especiales, cada uno descrito con ocurrencias que reflejan la personalidad de ambos.

En la publicación, también incluyeron un listado foto por foto, con frases como: “1. Nos vamos a casaaaaar!!!, 2. ¿En qué estábamos pensando?, 3. Avant premier con alfombra rasta, 4. Altar de pics que no recordábamos, 5. Chi, Alejandro lo armó, 6. Bebida auspiciada por un testigo, 7. Esto somos, 8. Paneo paneo paneooo!, 9. La roca y la mejor lámpara, 10. ‘¿En serio me hiciste armar mi propia pedida?’, 11. Palito selfie (de la nada) para el ‘celaaar’, 12. Nos quedamos con hambre, 13. El real brindis, 14. BONUS TRACK: RECIPROCIDAD!!!”.

Alejandro Villagómez preparó una puesta en escena especial junto al mar para sorprender a su pareja. En una popular playa, decoró el lugar con flores, velas, vino y una alfombra blanca adornada con fotografías que mostraban momentos importantes de su relación, detalle que emocionó profundamente a Nube.





Alejandro Villagómez recibió las felicitaciones de sus compañeros

Los compañeros del actor en ‘Al fondo hay sitio’ no tardaron en celebrar la noticia de su compromiso. Entre los primeros en enviarle mensajes de cariño estuvieron Mónica Sánchez, recordada como ‘Charito’, y Adriana Campos Salazar, quien interpreta a ‘Maripaz’. A ellas se sumaron también Virna Flores y Guadalupe Farfán, quienes no dudaron en expresarle sus mejores deseos en esta nueva etapa.

A sus 40 años, Villagómez no solo destaca por su papel en la televisión, sino también por su faceta como cantante. Su prometida, Joseline Lavaud, es una talentosa bailarina peruana y artista escénica. Ambos comparten además una pasión muy especial: el gusto por tocar la flauta.