¿Ana Siucho se reconcilió con Edison Flores? Esta es su publicación que ha dejado en shock a todos

La todavía esposa de Edison Flores, Ana Siucho, sorprendió al aparecer junto a sus hijas en un día importante para el futbolista.

Hace unas semanas, Edison Flores sorprendió a todos al publicar un comunicado en donde detalló que se encontraba separado de su esposa Ana Siucho desde hace un tiempo. Sin embargo, una reciente publicación de la propia influencer ha sorprendido a todos. ¿Qué ocurrió? Te lo contamos.

La inesperada publicación de Ana Siucho

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, asistió al Estadio Monumental acompañada de sus hijas para apoyar al ‘Orejas’ en el encuentro de Universitario de Deportes frente a Palmeiras, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Aunque las historias de Instagram de Ana Siucho no tienen ninguna descripción ni mensaje, en redes sociales se han empezado a especular que la pareja habría superado sus diferencias y se darían una nueva oportunidad para salvar su matrimonio.

No obstante, esta visita sorpresiva de Ana Siucho al Estadio Monumental también podría ser un claro mensaje de unión y madurez pese a que se encuentra separada de Edison Flores. Lo cierto es que la presencia de sus hijas será una motivación más para el ‘Orejas’ en este partido importante.



¿Cuándo regresó Ana Siucho al Perú?

Ana Siucho volvió al Perú acompañada de sus dos hijas, a un mes de que se confirmara su separación de Edison Flores. La aún esposa del futbolista llegó a Lima luego de que él publicara un mensaje reflexivo en sus redes sociales, generando comentarios entre sus seguidores.

Según reveló Magaly Medina, la empresaria arribó desde Estados Unidos el pasado 23 de julio, de acuerdo con información de Migraciones. “Quienes volvieron a verse después de algún tiempo son ‘Orejas’ Flores y Ana Siucho. Tenemos el reporte de Migraciones. Ella entró calladita”, comentó la periodista en su programa.