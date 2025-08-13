En Vivo

Melissa Klug solicitó conciliación, pero Farfán no se presentó: así respondió la ‘Blanca de Chucuito’

Miércoles, 13 de agosto de 2025 15:26

Melissa Klug aseguró que no quiere conflictos con Farfán. Foto: Instagram

Tras hacer público que Farfán no asistió a conciliación, Melissa Klug explicó por qué hizo este pedido al padre de sus hijos.

Hace poco Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán no acudió a una segunda cita para una conciliación por su menor hija. Sin embargo, el exfutbolista ha mantenido la misma postura y tampoco presentó a la conciliación con Melissa Klug. La ‘Blanca de Chucuito’ decidió pronunciarse al respecto. 

Farfán no acudió a conciliación con Melissa Klug

Melissa Klug contó en exclusiva para América Hoy que presentó una solicitud de conciliación para pedirle a Jefferson Farfán un aumento en la pensión de alimentos. La primera cita se programó para el martes 12 de agosto. 

“Si bien es cierto estos procesos los empezó él, pidiendo una reducción de alimentos, yo pedí un aumento y ahora se ha centrado en un solo proceso, se han acumulado...”, explicó la chalaca, quien además reveló que la ‘Foquita’ no asistió a la primera convocatoria.

El abogado de Klug, Wilmer Arica, aclaró qué ocurrirá si Farfán tampoco acude a la segunda citación, programada para el 26 de agosto. “En ese caso que no asistiera a la segunda invitación, corresponde acudir al Poder Judicial a fin que se fije una pensión a favor de sus hijos”, señaló el letrado.


(Foto: Melissa Klug Instagram)

Melissa Klug aseguró que no quiere conflictos con Farfán

Melissa Klug expresó su deseo de llegar a un acuerdo con Jefferson Farfán. “Yo de verdad, de todo corazón, espero conciliar. Él me ha llenado de procesos judiciales hace diez años, vengo batallando muchos juicios y espero que este 26, que es la última citación, se llegue a buen puerto y podamos conciliar por nuestros hijos”, manifestó.

Además, la chalaca resaltó que, para ella, la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos no son bienes materiales, sino una formación académica sólida. “Mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y él lo pueda pagar, yo estoy feliz con eso, quiero conciliar, llevar la fiesta en paz”, agregó.

