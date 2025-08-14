Ivana Yturbe: así respondió tras ser expuesta en ‘EVDLV’ por Samahara sobre su relación con Farfán

Ivana Yturbe reaccionó a la confesión de Samahara Lobatón. Foto: captura YouTube

La hija de Melissa Klug reveló que su amistad con Ivana Yturbe se quebró debido al romance oculto que la modelo mantenía con Jefferson Farfán.

Ivana Yturbe vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un adelanto del próximo episodio de ‘El valor de la verdad. En estas imágenes, Samahara Lobatón revela detalles inéditos sobre la supuesta relación entre la influencer y el futbolista Jefferson Farfán, generando gran expectativa en redes sociales.

Ivana Yturbe reaccionó a la confesión de Samahara Lobatón

Samahara y Ivana fueron amigas muy cercanas durante un tiempo, pero su amistad terminó de manera abrupta. Ahora, la hija de Melissa Klug decidió contar su versión sobre lo ocurrido entre ambas y las razones de su distanciamiento. Sin embargo, Ivana Yturbe no se quedó en silencio y sorprendió con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una fotografía acompañada de una frase que llamó la atención: "En mi burbuja". Varios seguidores interpretaron que estas palabras eran una clara respuesta a su examiga, dejando entrever que no planea involucrarse en la polémica.

En el adelanto de ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón recordó cómo era su amistad con la ex chica reality: "Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo 'yo estoy saliendo con él', me lo ocultó al comienzo. Porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor", confesó.



(Foto: Instagram)

¿Qué dijo Ivana Yturbe sobre amistad de su esposo con Farfán?

Hace unas semanas, Ivana Yturbe habló por primera vez sobre la cercanía entre su esposo, Beto Da Silva, y Jefferson Farfán. La ex chica reality dejó claro que, a pesar de su pasado con la ‘Foquita’, nunca hubo una mala relación entre ambos futbolistas. “Beto iba a hacer terapia full con él a su casa porque tenían el mismo terapeuta”, contó la modelo.

El encuentro entre Beto y Farfán en el podcast Enfocados llamó la atención por el romance que Ivana mantuvo con el exdelantero en 2019. Sin embargo, ella aseguró que no existe ningún tipo de incomodidad y que la confianza con su pareja es absoluta. “Nos hemos contado de todo: amores, desamores…”, afirmó.