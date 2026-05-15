André Carrillo hizo llamativa publicación tras escándalo de supuesta infidelidad

Carrillo realizó singular publicación tras acusaciones de su esposa. (Foto: Suhaila Jad/ Instagram - Selección Peruana)

¡Picante! La pareja de Carrillo expuso la presunta infidelidad del futbolista y él no dudó en realizar inesperada publicación.

André Carrillo y Suhaila Jad están acaparando la atención de diversos medios de comunicación tras las picantes publicaciones que insinúan una posible infidelidad por parte del seleccionado peruano.

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André Carrillo realizó sorpresiva publicación tras presunta infidelidad

Diversas personas buscaban un pronunciamiento del futbolista. Sin embargo, André Carrillo solo optó por publicar fotos relacionadas con su trabajo, dejando en claro que no quiere hablar sobre las acusaciones que realizó la mamá de sus hijos en redes.

A pesar de la polémica que está atravesando el futbolista, la 'Culebra' no ha eliminado las fotos que tiene junto a Suhaila Jad e incluso se pueden leer los mensajes de amor que le dedicaba en cada post.

(Foto: André Carrillo/ Instagram)

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Suhaila Jad dejó de seguir a André Carrillo

Tras publicar conversaciones, fotos de unos aretes y asegurar que vivió un momento complicado durante su embarazo, la modelo española decidió dejar de seguir en sus redes sociales al papá de sus hijos; esta decisión sorprendió a sus fans.

Además, Suhaila Jad decidió eliminar las fotos románticas que tenía con André Carrillo. De esta manera, la española deja entrever que su matrimonio llegó a su fin, pero esta decisión no ha sido confirmada por ambos.