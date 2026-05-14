Esposa de André Carrillo expuso la presunta infidelidad del futbolista con picantes fotos

¡Fuerte! Suhaila Jad habría descubierto infidelidad de André Carrillo y expone sus pruebas que tiene de la traición del futolista.

Suhaila Jad encendió las redes sociales luego de publicar una serie de mensajes que muchos interpretaron como fuertes indirectas hacia André Carrillo. La esposa del jugador dejó entrever una presunta infidelidad y expuso el difícil momento emocional que habría atravesado.

Suhaila Ja expone presunta infidelidad de Carrillo

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una reflexión que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. "Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido", se leía en la publicación.

Suhaila también difundió la captura de un supuesto mensaje privado del futbolista peruano. En el texto, una mujer le escribía de manera cariñosa: "Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?", lo que alimentó aún más los rumores de una traición.

La modelo española también sorprendió al publicar la fotografía de un arete que encontró dentro de un vehículo. "Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo", escribió con evidente ironía.

(Foto: Suhaila Jad/ Instagram)

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Además, Suhaila Jad aseguró que cuando consultó sobre el origen del accesorio, fue tratada de "loca", algo que dejó ver una posible crisis sentimental con André Carrillo. "Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", preguntó a sus seguidores, generando una ola de reacciones en redes sociales.

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