Mario Hart reveló qué cosas habrían apagado 'la llama' de su matrimonio con Korina Rivadeneira

Mario Hart habló por primera vez sobre sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira. (Foto: Mario Hart - Instagram/ América TV)

El exchico reality habló abiertamente sobre los momentos más complicados que habría atravesado su matrimonio.

Mario Hart sorprendió al hablar con sinceridad sobre los momentos más difíciles que atraviesa junto a Korina Rivadeneira. Sus declaraciones llegan en medio de los fuertes rumores sobre una separación.

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Mario Hart contó el motivo que habría afectado su matrimonio

Durante una entrevista en 'Arriba mi gente', el también cantante evitó confirmar una separación definitiva, aunque sí reconoció que la rutina y la convivencia han afectado su matrimonio con el paso del tiempo.

"Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas", puntualizó Mario Hart.

Las palabras del exchico reality llamaron la atención debido a que pocas veces se había mostrado tan abierto al hablar sobre los problemas internos de su matrimonio.

(Foto: América TV)

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Hace algunos días, Zumba, querido amigo de Mario Hart, reveló que el piloto no está viviendo con Korina hace algún tiempo. Sin embargo, el piloto no se ha pronunciado sobre el tema, pero sí recalcó que está tranquilo y enfocado en sus proyectos personales.

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