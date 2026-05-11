Pamela López tuvo explosiva discusión con Paul Michael tras acusarla de ser infiel

Paul Michael y Pamela López tienen fuerte pelea por celos en 'La Granja Vip'. (Foto: La Granja Vip)

¡Momento tenso! Pamlea López mandó a 'rodar' a Paul Michael, quien la acusó de haberle sido infiel en el reality de convivencia.

Pamela López y Paul Michael protagonizaron una fuerte discusión en 'La Granja VIP'. El conflicto comenzó luego de que el cantante insinuara que su pareja habría tenido un acercamiento inapropiado con Diego Chávarri dentro de la casa reality.

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Paul Michael y Pamela López tienen fuerte pelea en 'La Granja Vip'

Según relató Paul Michael, Pamela y Diego se habrían encontrado en el baño de los peones durante la madrugada, situación que despertó sus celos y desconfianza. La acusación provocó la inmediata reacción de ella, quien rompió en llanto y rechazó tajantemente cualquier insinuación de infidelidad.

"Qué te importa a ti si Diego se levanta 2, 3, 5 de la mañana. Yo trabajo, yo me sé respetar mi cuerpo, mi vida, mi alma", expresó visiblemente afectada. La tensión aumentó tanto que Shirley Arica intervino para intentar tranquilizarla.

Lejos de calmarse, Paul Michael continuó lanzando indirectas y aseguró que su pareja le habría sido infiel anteriormente. Incluso mencionó conversaciones del pasado y recordó declaraciones de Melissa Klug, quien había señalado que Pamela y Diego se conocían desde hace tiempo.

(Foto: La Granja Vip)

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Pamela López perdió la paciencia y encaró al cantante frente a todos sus compañeros. "Tú ni existías en mi vida. Yo era soltera y tengo todo el derecho", respondió tajantemente.

La aún esposa de Christian Cueva confrontó directamente a Diego Chávarri para aclarar la situación. "¿Alguna vez yo me he metido contigo en un baño de peones?", preguntó delante de todos. El exfutbolista negó cualquier acercamiento y trató de hacerle entender a Paul Michael que debía aprender a confiar en su pareja.