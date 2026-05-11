Cueva expuso la fuerte pensión y los bienes que ofreció en conciliación rechazada por Pamela López

Cueva reiteró que asumirá la deuda en el colegio. Foto: captura YouTube

Cueva por primera vez le dio una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre en donde habló de sus problemas con Pamela López.

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López volvió a encender las redes sociales luego de que el futbolista revelara públicamente todos los detalles de la propuesta de conciliación que fue rechazada por la madre de sus hijos. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, reveló la fuerte suma de dinero, propiedades y beneficios ofrecidos que rápidamente generaron debate entre los usuarios.

Cueva y los detalles de su propuesta de conciliación

Según el documento leído por Rodrigo González, Cueva propuso aumentar la pensión de alimentos de 12 mil a 18 mil soles mensuales para sus tres hijos. Este monto incluiría alimentación, educación, vestimenta y recreación. Además, aseguró que también estaba dispuesto a asumir el pago completo del seguro médico de los menores.

Otro de los puntos que llamó la atención fue el régimen de visitas planteado por Christian Cueva. El futbolista pidió que las visitas sean libres y sin restricciones, coordinando previamente con Pamela López para poder recoger y compartir tiempo con sus hijos. Asimismo, señaló que desea comunicarse diariamente con ellos mediante llamadas o videollamadas.

La propuesta también incluía temas relacionados con los bienes adquiridos durante la relación. De acuerdo con lo revelado, Cueva ofreció transferir el 100 % de dos propiedades a Pamela López. Entre los bienes mencionados figura una camioneta Ford pick up 2023 valorizada en 50 mil dólares y un terreno valorizado en 150 mil dólares.

Además, el futbolista sorprendió al revelar que busca dejar a nombre de sus hijos la vivienda donde actualmente viven. Según explicó, la intención sería garantizarles una propiedad propia en el futuro y asegurar su estabilidad.



(Foto: captura YouTube)

Cueva reiteró que asumirá la deuda en el colegio

Respecto a la deuda del colegio, se explicó que esta se habría generado luego de que Pamela López comenzara a recibir directamente los 12 mil soles de la pensión. Según la versión de Christian Cueva y su defensa, anteriormente él realizaba pagos directos al colegio, movilidad, niñeras y otros gastos relacionados con sus hijos.

Cuando el juez ordenó que el dinero fuera entregado directamente a Pamela López, ella debía administrar el monto completo, incluyendo las mensualidades escolares. Sin embargo, según el abogado, la deuda de 60 mil soles se acumuló porque no se realizaron los pagos correspondientes al colegio. Por ello, Cueva también propone asumir el pago de la matrícula y mensualidades atrasadas valorizadas en 60 mil soles.