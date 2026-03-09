¿Ester Expósito y Mbappé tienen un romance? Esto se sabe

Ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han hecho declaraciones públicas. Foto: Telecinco

Rumores sobre un posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé causan revuelo internacional. Ambos fueron vistos juntos en París.

En las últimas horas, rumores sobre un posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé han generado gran revuelo en medios internacionales. Según trascendió, ambos habrían sido vistos besándose el jueves pasado en un bar cercano a la Torre Eiffel, en París, y poco después comenzaron a circular las primeras imágenes que alimentaron la especulación.

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados juntos

De acuerdo con distintos reportes, la actriz española y la estrella de la Selección francesa de fútbol se hospedaron en el mismo hotel de París durante el fin de semana. Los rumores se intensificaron al ser vistos saliendo juntos del establecimiento y compartiendo un auto el domingo por la mañana, lo que reforzó las sospechas sobre un vínculo cercano.

Las imágenes difundidas en redes muestran a ambos aparentemente disfrutando de un momento relajado y cómplice. La prensa señaló que Ester Expósito entró al hotel muy elegante y tapándose la cara, mientras que Mbappé llevaba su estilo característico: una campera beige y gorra, lo que llamó la atención de los fanáticos por la cercanía que mostraban.

Otro video que generó comentarios mostró al futbolista entrando a un vehículo que lo esperaba en la calle. Dentro del auto, se observó a una mujer que se parecía a Ester Expósito, aparentemente esperándolo. Debido a la calidad de la imagen y la gorra que llevaba puesta, no se pudo confirmar de manera oficial que se tratara de la actriz, aunque todos los indicios apuntan a que sí sería ella.



(Foto: La Sexta)

¿Qué dijeron Ester Expósito y Kylian Mbappé sobre su supuesto romance?

Hasta el momento, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores sobre su relación. Mientras el entorno del futbolista se enfoca en su recuperación física y su regreso a las canchas, la actriz mantiene su actividad habitual sin pronunciarse sobre su vida personal.

La vida amorosa de Ester Expósito sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores en todo el mundo. Su última relación confirmada fue con el actor uruguayo Nico Furtado, mientras que Mbappé mantiene un perfil bajo en lo sentimental, con varias parejas mencionadas pero sin confirmación oficial de ninguna relación.