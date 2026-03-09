Isabella Ladera no se quedó callada y respondió a comentario que vinculó a su bebé con Beéle

Isabella Ladera la respondió a cibernauta que realizó comentario malintencionado. (Foto: Isabella Ladera/ TikTok- Beéle/Instagram)

Isabella Ladera no se quedó callada y le respondió a cibernauta que realizó comentario malintencionado sobre su bebé.

Isabella Ladera y Hugo García se convertirán en padres. La pareja está feliz con esta nueva etapa que está viviendo, pero diversos cibernautas no dudan en molestar a la pareja indicando que el bebé no es del exintegrante de 'Esto es guerra'.

Isabella Ladera 'cuadró' a cibernauta que realizó comentario malintencionado

En su cuenta de redes sociales, la joven influencer comparte diversas etapas de su embarazo. Algunos seguidores se muestran emocionados por esta etapa, mientras que otros simplemente se encargan de realizar comentarios negativos.

"¿Nacerá con pelo rosado?", escribió un dibernauta, haciendo alusión a Beéle, quien tuvo el cabello rosado hace algún tiempo. Este comentario generó malestar en la venezolana, quien no dudó en responder lo siguiente: "No, mami, es imposible".

Ante ello, diversas mujeres no dudaron en respaldarla e indicar que no deben realizar estos comentarios a mujeres embarazadas, ya que usualmente todo suele afectarles. Además, recalcaron que Beéle forma parte de su pasado.

No es la primera vez que Isabella Ladera le responde a sus 'haters', ya que una vez aseguró que Hugo García es padrastro, ya que ella tiene una hija de 6 años. De esta manera, la influencer ignora los comentarios malintencionados y solo se enfoca en lo positivo.