¿Se pasó de coqueto? Federico Salazar le hizo insólito pedido a Valeria Piazza en pleno programa

Federico Salazar está separado de Katia Condos desde inicios de 2026. Foto: captura América TV

Verónica Linares se quedó totalmente sorprendida ante el pícaro pedido de Federico Salazar a Valeria Piazza.

El periodista Federico Salazar sorprendió a todos con un inesperado momento de coqueteo hacia Valeria Piazza durante la reciente edición del programa ‘América Noticias’. El hecho generó risas, sorpresa y comentarios en pleno set de televisión.

Federico Salazar y su inesperado coqueteo a Valeria Piazza

Todo ocurrió mientras la conductora de espectáculos Valeria Piazza bailaba al ritmo de Salserín y realizaba la clásica “vueltita” que hacían los cantantes. En ese momento, el conductor no dudó en intervenir con una invitación bastante peculiar que llamó la atención de todos en el estudio.

“Ven acá a hacer la vueltita, ven, porque justo haces la vueltita y se va la cámara”, dijo Federico Salazar en tono relajado, provocando un ambiente divertido entre los presentes. La frase fue tomada como un gesto coqueto que sorprendió a los televidentes.

La reacción en el set no se hizo esperar. Verónica Linares mostró sorpresa ante lo ocurrido. El momento rápidamente se volvió comentado en redes sociales por el inesperado gesto de Federico Salazar.

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Federico Salazar está separado de Katia Condos desde inicios de 2026

Federico Salazar y Katia Condos sorprendieron al confirmar el fin de su relación luego de treinta años juntos y tres hijos en común. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, donde ambos explicaron que tomaron la decisión de continuar sus caminos por separado.

En el mensaje, la expareja dejó en claro que, pese a la separación, mantienen el cariño y respeto que construyeron durante todos estos años. “Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, expresaron, asegurando además que el bienestar de sus hijos seguirá siendo una de sus principales prioridades.