Esposa de André Carrillo sorprendió con fuerte reacción tras presunta infidelidad del futbolista

Suhaila Jad expuso presunta infidelidad de Carrillo. Foto: Instagram

Aumentan las especulaciones sobre la supuesta crisis matrimonial entre la modelo Suhaila Jad y André Carrillo.

¡Se encendió la polémica! Suhaila Jad volvió a remecer las redes sociales luego de lanzar publicaciones que muchos tomaron como indirectas hacia André Carrillo. Pero eso no fue todo, ya que poco después habría tomado una radical decisión que terminó por alimentar aún más los rumores de una supuesta infidelidad.

¿Qué hizo la esposa de André Carrillo tras supuesta infidelidad?

Los seguidores de la modelo española no tardaron en darse cuenta de un detalle que encendió las alarmas: Suhaila dejó de seguir al futbolista en Instagram y además eliminó todas las fotos donde aparecía junto a él. Por si fuera poco, André Carrillo tampoco la sigue actualmente en redes sociales.

Horas antes de toda la controversia, la influencer ya había causado revuelo al compartir en sus historias de Instagram la captura de una conversación privada escrita en portugués, publicación que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores.

“Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?”, dice el mensaje que la española difundió en sus historias de Instagram, dejando a muchos usuarios preguntándose quién estaría detrás de esas comprometedoras palabras.

Sin embargo, el verdadero escándalo llegó después. Suhaila Jad publicó la fotografía de un arete y aseguró que el objeto habría sido encontrado dentro del vehículo del futbolista. Además, comentó que estaba buscando a la dueña para entregárselo personalmente, insinuando así una presunta traición que desató todo tipo de comentarios en redes.



(Foto: Instagram)

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Suhaila Jad expuso presunta infidelidad de Carrillo

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una reflexión que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. "Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido", se leía en la publicación.

Además, Suhaila Jad aseguró que cuando consultó sobre el origen del accesorio, fue tratada de "loca", algo que dejó ver una posible crisis sentimental con André Carrillo. "Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", preguntó a sus seguidores, generando una ola de reacciones en redes sociales.