Así cambiaron los looks de Shakira desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026

En la inauguración del Mundial 2026, Shakira fue la encargada de poner el broche final al espectáculo. Foto: Instagram FIFA

Desde Alemania 2006 hasta Canadá, México, EE.UU. 2026, Shakira ha dejado huella en los Mundiales con canciones inolvidables y looks que marcaron tendencia.

Shakira volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026 y su presentación despertó la nostalgia entre sus seguidores. Aprovechando el entusiasmo que genera la Copa del Mundo, repasamos algunos de los looks más recordados que la cantante ha lucido en diferentes ediciones del torneo, desde Alemania 2006 hasta su más reciente aparición en México 2026.

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Shakira en Alemania 2006

La primera vez que Shakira participó en un Mundial fue hace dos décadas, durante la ceremonia de clausura de Alemania 2006. Con apenas 29 años, la artista conquistó al público con su éxito "Hips Don't Lie" y con un llamativo vestuario rojo. Su atuendo estaba formado por un top y una falda adornados con detalles dorados, flecos y monedas, un estilo inspirado en sus característicos movimientos de cadera.

Shakira en Sudáfrica 2010

En Sudáfrica 2010, la cantante colombiana logró uno de los mayores éxitos de su carrera con "Waka Waka (This Time for Africa)", tema oficial del campeonato. Para esa presentación, Shakira lució un diseño del italiano Roberto Cavalli, con estampados tribales, colores intensos y detalles inspirados en la cultura africana, un look que rápidamente se volvió icónico.



(Foto: Grosby)

Shakira en Brasil 2014

Cuatro años después, la artista regresó a una Copa del Mundo para interpretar "Dare (La La La)" en la clausura de Brasil 2014. En aquella ocasión apareció en el estadio Maracaná con un vestido rojo creado por el diseñador Julien Macdonald, una prenda con transparencias, aplicaciones brillantes y largos flecos que evocaban el ambiente festivo y colorido del carnaval brasileño.

Shakira en el Mundial 2026

En la inauguración del Mundial 2026, Shakira fue la encargada de poner el broche final al espectáculo. La cantante se presentó junto a Burna Boy para interpretar "Dai, Dai", desatando la emoción de los asistentes. Para esta ocasión eligió un llamativo halter top amarillo fosforescente combinado con una minifalda tricolor inspirada en los colores de la selección colombiana, reafirmando una vez más su estilo único sobre los grandes escenarios.



(Foto: Grosby)