Darinka Ramírez 'cuadró' a Farfán y negó que cargarle los gastos de su segunda hija

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez siguen enfrentados por manutención de su menor hija. (Foto: Enfocados/ Darinka - Instagram)

Darinka Ramírez no se quedó callada ante acusaciones del exfutbolista y le envió un fuerte mensaje.

Darinka Ramírez se pronunció luego de las observaciones presentadas por Jefferson Farfán en el proceso de manutención de la hija de tres años que tienen en común. La influencer rechazó varios de los cuestionamientos realizados por el exfutbolista.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani es ampayada con empresario ligado a conocidas figuras de Chollywood

Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán

Darinka Ramírez negó que haya intentado incluir gastos correspondientes a su otra hija. "Me parece ridículo que piense que voy a aumentar los gastos de mi otra hija, cuando ella tiene un padre presente", señaló.

La creadora de contenido también mostró su molestia por las críticas a la documentación presentada. Según indicó, todos los comprobantes corresponden a gastos directamente relacionados con el bienestar de la niña, como alimentación, ropa, educación, productos de limpieza y actividades recreativas.

Asimismo, Darinka respondió a los argumentos de Farfán sobre sus otras responsabilidades económicas. Aunque reconoció que el exjugador tiene otros hijos y compromisos familiares, sostuvo que la menor que comparten también merece la misma atención y respaldo.

(Foto: Magaly TV La Firme)

Finalmente, explicó que decidió hacer público el proceso porque considera importante que se conozca su versión de los hechos. “Estoy cansada de todo lo que tuve que pasar y escuchar. Por eso lo hago público, para que la gente sepa cómo es”, expresó la influencer.