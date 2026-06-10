Suheyn Cipriani es ampayada con empresario ligado a conocidas figuras de Chollywood

Suheyn Cipriani fue ampayada con el primo de Mario Irivarren. (Foto: ATV / Suheyn Cipriani - Instagram)

La joven modelo se mostró cariñosa con un misteriosa hombre que fue expareja de Samantha Batallanos.

Suheyn Cipriani fue ampayada con un misterioso hombre tras llegar a Lima de su participación en Miss Grand International All Star, donde logró ubicarse entre las diez finalistas.

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'Magaly TV: la firme' difundió videos donde la influencer aparece besándose y compartiendo momentos cariñosos con un hombre identificado como Luis Felipe Zapata García. Las imágenes despertaron la curiosidad de los seguidores.

¿Quién es Luis Felipe Zapata García, joven ampayado con Suhein Cipriani?

Luis Felipe Zapata no sería un personaje desconocido en el mundo del espectáculo. El programa reveló que es primo de Mario Irivarren y que además mantuvo una relación sentimental con Samantha Batallanos. También se informó que pertenece a una familia dedicada al procesamiento de oro en Nazca.

La nota también señaló que el empresario posee propiedades en distritos como San Isidro y Barranco, además de una camioneta Mercedes-Benz valorizada en más de 600 mil soles. Incluso, se indicó que dicho vehículo habría estado a disposición de Suheyn Cipriani antes de su viaje al certamen internacional.

(Foto: Magaly Medina)

El informe recordó que Luis Felipe Zapata estuvo envuelto en polémicas en el pasado. Según se mencionó, fue acusado por la exreina de belleza Tiffany López de presunta agresión física, secuestro e intento de homicidio. Hasta el momento,Suheyn Cipriani no se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas.