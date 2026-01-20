¿Bebé en camino? Foto de Yahaira Plasencia junto al 'Diablo' desata rumores

Fans de Yahaira Plasencia buscan conocer si la salsera está embarazada. (Foto: Yahaira Plasencia/ Instarandula/ 'Amor y Fuego')

Yahaira Plasencia se dejó ver junto al 'Diablo' y seguidores aseguran que el empresario le daba cariño a su 'pancita'.

Desde hace algunos meses, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez, popularmente conocido como el 'Diablo', están siendo vinculados sentimentalmente. Sin embargo, aún la salsera no ha oficializado su romance, porque prefiere mantener en privado esta parte de su vida.

¿Yahaira Plasencia está embarazada?

Lo que nunca imaginó la salsera es que una fan le tomaría una foto junto al empresario, pero en la imagen se puede ver que la cantante peruana tiene una 'pancita' voluptuosa. Según Instarandula, su 'ratuja' le consultó si Plasencia estaba embarazada, porque el 'Diablo' le acariciaba su barriga de manera tierna.

"¿Está embarazada? Él estaba muy cariñoso y le agarraba la pancita a cada rato, o capaz solo era cariño", escribió. Hasta el momento, Yahaira Plasencia no se ha pronunciado sobre el tema.

(Foto: Yahaira Plasencia/ Instagram - Instarandula)

Yahaira Plasencia anunció gira en USA 2026

La 'Patrona' confirmó que iniciará su gira por Estados Unidos este 2026. De esta manera, la cantante busca consolidar su carrera internacional tras destacadas presentaciones en diversas premiaciones.

"Muy pronto estaré en Estados Unidos llevando mi música y toda mi energía a todos ustedes", puntualizó Yahaira Plasencia en sus redes sociales. La noticia generó una gran expectativa entre sus fans.