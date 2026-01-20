¿Darinka Ramírez confesó quién es el papá de su segundo bebé? Esto indicó la influencer

Hace algunos meses, Darinka Ramírez reveló que está embarazada y muchos buscan conocer quién es el padre del bebé.
¿Darinka Ramírez reveló quién es el papá de su segunda hija?
Darinka Ramírez ha decidido mantenerse alejada de la farándula desde que anunció que está esperando a su segundo bebé. Sin embargo, 'Amor y Fuego' logró conversar con ella sobre el tema, pero sorprendió a más de uno con su respuesta.
Con una actitud relajada y sonriente, la influencer dejó en claro que prefiere no dar detalles sobre su vida amorosa, pero reconoció que en cualquier momento puede ser captada por las cámaras de algún medio de espectáculo.
Darinka recalcó que busca cuidar su vida privada, especialmente ahora que se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo. A pesar de ser una figura conocida, la joven empresaria quiere vivir este momento con calma, manteniéndose honesta con el público, pero sin exponer más de lo necesario.
"Prefiero estar así, o sea, de hecho que por ahí me van a grabar, pero quiero que se den las cosas tranquilas... como se ha hecho todo este tumulto con el tema de mi hija", comentó la mamá de la última hija de Jefferson Farfán.
A pesar de que la joven no ha expuesto el nombre del papá de su segundo bebé, aseguró que este joven aprecia y quiere a su hija mayor. Darinka también confesó que sus disputas legales con la 'Foquita' están siguiendo su proceso.
"Una vez por ahí que la ve (a su hija), pero yo ya no quiero hablar nada de ese tema... (sobre el tema de la pensión y vivienda) están viendo los temas legales que tardan mucho", puntualizó.
