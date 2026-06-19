Natalie Vértiz sufrió fuerte agresión en plena vía pública y Yaco tuvo singular reacción

Natalie Vértiz pasó por un desagradable momento mientras viajaba junto a su esposo, Yaco Eskenazi. Lo que parecía una simple discusión de tránsito terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar para ambos.

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Yaco Eskenazi confesó que casi pelea con un conductor por defender a Natalie

Yaco contó lo ocurrido en su pódcast junto al Loco Wagner. Según explicó, todo sucedió cuando un taxista realizó una maniobra que casi provoca un accidente en la avenida Ricardo Palma.

Molesto por lo sucedido, el ex chico reality decidió reclamarle al conductor. Sin embargo, la discusión subió de tono rápidamente y terminó en un intercambio de insultos.

Lo más impactante ocurrió cuando, en medio de la discusión, el taxista reaccionó de manera inesperada. “Bajé la luna... y el huev** escupe, y Natalie estaba ahí. Le cayó en el pelo. Natalie hizo así: ‘¡Ah!’”, recordó Eskenazi.

La agresión provocó la indignación del exconductor de 'La Granja Vip', quien confesó que perdió el control por unos instantes y estuvo a punto de enfrentarse físicamente con el conductor. Al ver a Natalie Vértiz afectada por la acción del taxista, decidió bajar de su vehículo para encararlo.

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Cuando la situación parecía salirse completamente de control, una persona que pasaba por el lugar intervino para evitar una pelea. “¡Yaco, no, no! Súbete a tu carro, no, la vas a cag**, no hagas nada. Te van a grabar... ha sido uno de los peores momentos de mi vida”, puntualizó.

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