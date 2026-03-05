Carlos Alcántara fue ampayado con dos jovencitas tras finalizar su matrimonio de años: ¿quiénes son?

Carlos Alcántara es captado junto a dos jovencitas tras confirmar el fin de su matrimonio. (Foto: Magaly Medina/ Carlos Alcántara - Instagram)

Luego de confirmar su separación, el popular 'Cachín' fue captado disfrutando su soltería con dos chicas.

Carlos Alcántara está en el 'ojo de la tormenta' luego de que 'Magaly TV, La Firme' difundiera imágenes del artista disfrutando de su soltería tras anunciar a nivel nacional que su matrimonio de 15 años terminó.

Las cámaras del programa captaron al popular 'Cachín' en una discoteca mientras compartía de forma cercana con una misteriosa joven. En el video se observa al actor protagonizando un apasionado beso con la muchacha.

Según dio a conocer el programa de Magaly, el actor de '¡Asu mare, Machín!' fue captado en el sur de Lima junto a otra joven en días cercanos a la grabación del beso. Ante ello, diversas personas buscan conocer quiénes son.

¿Quiénes serían las jóvenes que fueron ampayadas con Carlos Alcántara?

Al parecer, una de las jóvenes sería la conocida influencer Camila Calderón. Ella publicó en sus redes sociales un video bailando con Carlos Alcántara. La joven actriz tiene 23 años y habría estado junto al actor en una discoteca del sur.

Por el momento, se desconoce quién es la muchacha que besó al popular 'Cachín', pero el video difundido por Magaly Medina mostró que ella es muy joven para él. Hasta el momento, el integrante de 'Yo Soy' no se ha pronunciado sobre el tema.

