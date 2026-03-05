Maricielo Effio conmueve al mostrarse llorando desde EE. UU. y genera preocupación

Maricielo Effio confesó que su vida en Estados Unidos no ha sido nada fácil. (Video: Maricielo Effio/ TikTok)

La conocida actriz ha confesado entre lágrimas que su vida en Estados Unidos no es fácil. Además, envió emotivo mensaje que preocupó a sus seguidores.

Maricielo Effio reapareció en redes sociales desde Estados Unidos y conmovió a sus seguidores tras compartir un emotivo video. En el clip, la recordada 'Paquita peruana' confesó que se siente sola y no pudo contener las lágrimas mientras se desahogaba sobre el complicado momento que vive.

Maricielo Effio genera publicación a fans tras emotivo video en TikTok

En su publicación, la artista agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas semanas y aseguró que, pese a la tristeza que siente, no piensa rendirse. "Solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien", indicó mientras mostraba varias hojas.

La exactriz de De vuelta al barrio se encuentra viviendo en Miami desde hace algún tiempo con la intención de abrirse camino en el ámbito artístico. Sin embargo, todo indicaría que aún no ha logrado concretar oportunidades laborales en actuación, uno de los principales objetivos de su viaje.

Incluso, algunos usuarios en redes sociales señalaron que, por el uniforme que se le vio usar en uno de sus videos, la artista estaría trabajando como supervisora de limpieza. Aunque Effio no confirmó directamente esta información, su situación generó diversas reacciones entre quienes siguen su trayectoria.

A pesar de las dificultades, la bailarina dejó claro que su prioridad es seguir luchando por sus metas. "Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión más completa de mí. Lo prometo", afirmó.

La situación también generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios la criticaron señalando que muchas personas desearían tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos, otros destacaron su valentía por comenzar de nuevo y enfrentar los retos.