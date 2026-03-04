Christian Domínguez y Pamela Franco vuelven a mostrarse juntos por motivo especial

¡Dejaron atrás sus diferencias! Christian Domínguez y Pamela Franco se mostraron felices en un importante momento; video es viral en redes.

Christian Domínguez y Pamela Franco volvieron a reunirse para celebrar una fecha muy especial, el cumpleaños número cinco de su hija. Pese a que ya no mantienen una relación sentimental, la expareja demostró que conserva una buena comunicación y complicidad como padres.

Christian Domínguez y Pamela Franco celebran el cumpleaños de su hija

La pequeña cumplió cinco años y los cantantes decidieron organizarle una gran fiesta para celebrar este importante momento. A través de sus redes sociales compartieron imágenes y videos de la celebración, donde se pudo ver a la menor disfrutando al máximo de sus padres.

Pamela Franco no ocultó su emoción y dedicó un tierno mensaje a su hija en sus historias de Instagram. Junto a un video donde la niña aparece jugando y sonriendo, la cantante escribió: "Amo verte feliz".

Por su parte, Christian Domínguez también utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos. El artista compartió un extenso y emotivo mensaje dedicado a su pequeña, recordando el día en que llegó al mundo y la profunda alegría que significó para él convertirse en padre.

(Foto: Pamela Franco/ Instagram)

"Un día como hoy, sentí una gran emoción cuando llegaste a este mundo, tan pequeña, tan tierna y tan bella. Feliz cumpleaños, mi Catita hermosa, sé que no me alcanzará la vida para demostrarte lo tan importante que eres para mí. Gracias por hacerme un mejor papá, por permitirme ser mejor cada día", escribió.

El cantante cerró su mensaje asegurando que se siente orgulloso de cada paso que da su hija y expresó su deseo de verla crecer y cumplir todos sus sueños. Con esta celebración, Christian Domínguez y Pamela Franco dejaron en claro que, más allá de cualquier diferencia, lo más importante es el bienestar y la felicidad de su hija.