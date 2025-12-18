Christian Cueva anunció que interpuso una demanda de divorcio contra Pamela López

Cueva también mostró el documento judicial. Foto: Instagram

El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos al publicar en sus redes sociales la demanda de divorcio contra Pamela López.

Christian Cueva comunicó, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, que inició una demanda de divorcio por causal contra Pamela López. El proceso legal está a cargo del Estudio Villaverde y representa un nuevo avance en la separación entre el futbolista y la madre de sus hijos.

La demanda de divorcio de Cueva contra Pamela López

El actual jugador del Juan Pablo II usó su cuenta de Instagram para informar sobre esta decisión y mostrar el documento emitido por la Corte Superior de Justicia. Según el escrito, la demanda fue presentada el miércoles 17 de diciembre a las 5:59 de la tarde.

“A la opinión pública, debo informar que el día de hoy mis abogados del estudio Villaverde han presentado mi demanda de divorcio”, señaló Cueva en una de sus historias, confirmando así el inicio formal del trámite legal.

Además, la actual pareja de la cantante Pamela Franco difundió una imagen del documento judicial, en el que se detalla la demanda de divorcio por causal interpuesta ante el Poder Judicial contra Pamela López.



(Foto: Instagram)

¿Qué es una demanda de divorcio por causal?

Al ser una demanda de divorcio por causal, el proceso no se lleva a cabo de común acuerdo entre las partes. En este caso, Christian Cueva solicita la disolución del matrimonio basándose en una causa establecida por la ley, como una falta grave, sin necesidad de que exista consenso entre ambos cónyuges. Este procedimiento requiere la presentación de pruebas, la intervención de las dos partes y el análisis del juez, por lo que suele extenderse en el tiempo dentro del ámbito judicial.