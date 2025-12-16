Gustavo Salcedo se arrepintió de sus declaraciones y aceptó que causó mucho daño a Maju Mantilla

Gustavo Salcedo también habló sobre su actitud durante el proceso de separación. Foto: Instagram

Gustavo Salcedo reapareció para pedirle disculpas nuevamente a Maju Mantilla y no dudó en hacer un mea culpa.

La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtió en uno de los temas más polémicos de la farándula peruana en los últimos meses. Luego de 13 años de matrimonio y dos hijos en común, la ruptura estuvo marcada por comunicados públicos, distintas versiones y un gran escándalo en los medios con denuncias de infidelidades.

Cuatro meses después de que se hiciera pública la separación, el empresario Gustavo Salcedo volvió a referirse al tema y reconoció errores cometidos durante ese difícil proceso. Sus declaraciones fueron difundidas en el programa ‘América hoy’.

Gustavo Salcedo aceptó que dijo que cosas que no eran ciertas

“Creo que ha sido suficiente para todos”, expresó Salcedo al referirse al conflicto con la ex Miss Mundo 2004. En la misma entrevista, admitió que dijo cosas que no eran ciertas y que muchas de sus palabras estuvieron motivadas por el enojo del momento.

Durante la emisión de 'América Hoy', se mostraron imágenes recientes de Maju Mantilla junto a su hijo Gustavo en un evento deportivo, al que también asistió Salcedo. Al ser consultado sobre la relación actual que mantiene con la conductora, señaló: “Siempre seremos padres de nuestros hijos y compañeros en los momentos importantes para ellos”.



Gustavo Salcedo admitió que causó mucho daño a Maju Mantilla

Salcedo también habló sobre su actitud durante el proceso de separación, el cual estuvo marcado por una fuerte exposición mediática. Reconoció que no actuó de la mejor manera y que dijo cosas que no debió. “Con Maju siempre hemos llevado la fiesta en paz. Esto fue un evento desafortunado: cosas que no debí decir, cosas que exageré. Por eso pedí perdón públicamente”, expresó.

Asimismo, recalcó el respeto que mantiene por la madre de sus hijos y aceptó que reaccionó sin pensar en las consecuencias. “Es la madre de mis hijos y no pensé bien las cosas. Reaccioné de una manera impensada, dije cosas que no fueron ciertas y le causé mucho daño, lo cual no fue mi intención. No se aclararon en su momento porque había demasiada presión de los medios. Creo que ha sido suficiente para todos”, agregó.