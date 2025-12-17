Melissa Paredes mandó una nueva carta notarial a Magaly Medina: ¿qué pide ahora?

Melissa Paredes espera que no se vuelva a mencionar a su hija. Foto: captura YouTube

Nuevamente se reaviva el conflicto entre Magaly Medina y Melissa Paredes. La modelo le envió una segunda carta notarial.

Melissa Paredes parece decidida a mantener la disputa mediática con Magaly Medina, tras enviarle una nueva carta notarial en la que le recordó los comentarios realizados el pasado 9 de diciembre en su programa, en los que se mencionó a su hija menor.

De acuerdo con lo señalado en la carta notarial publicada por el diario Trome, el objetivo principal es proteger a la menor, evitando que su vida personal y situaciones delicadas sean utilizadas como contenido mediático. Además, se advierte que las declaraciones previas podrían haber vulnerado los derechos de la niña, por lo que se exige que no se vuelvan a repetir.

¿Qué pide Melissa Paredes en su carta notarial a Magaly Medina?

Melissa Paredes envió una nueva carta notarial a Magaly Medina en la que detalla una serie de exigencias tras los recientes comentarios realizados en el programa de la conductora. Según el documento, la actriz y modelo solicita el cese inmediato de cualquier declaración pública que haga referencia a su hija menor, ya sea en televisión, redes sociales u otros espacios, con el fin de proteger su bienestar y privacidad.

Además, Melissa Paredes pide que no se vuelvan a mencionar hechos del pasado relacionados con procesos judiciales o temas familiares que involucren a la menor, y que se evite exponer su vida privada ante la opinión pública. Con esta medida, la exconductora busca que Magaly Medina no vuelva a incluir a su hija en la polémica, ya que no desea más escándalos ni que se revivan los conflictos legales que tuvo en el pasado con Rodrigo Cuba.



Rodrigo Cuba y Melissa Paredes lanzaron comunicado

El comunicado que compartieron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba comenzó con: “COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA”. Desde esa primera línea, Paredes y Cuba dejan clara su postura conjunta: “Como padres de M.C.P., expresamos de manera conjunta nuestro rechazo absoluto a cualquier difusión, reproducción o comentario público de audios, imágenes o documentos relacionados con procesos judiciales que involucren hechos vinculados a nuestra hija”. Además, remarcan que “nuestra prioridad es y será proteger su integridad, su privacidad y bienestar emocional”, pidiendo que los menores no sigan siendo expuestos a disputas mediáticas que solo competen a los adultos.