Christian Domínguez no ocultó su molestia: así reaccionó al ver a Karla Tarazona con otro hombre

El cantante de 'Gran Orquesta Internacional' no soportó ver a su pareja siendo cariñosa con otro hombre y tuvo inesperada reacción.
Todo ocurrió en el programa 'Préndete', cuando los conductores salieron a vender cremoladas en la calle. Para hacerle una broma a Karla Tarazona, Christian Domínguez se subió a la moto de Luigui y le dijo a su pareja que iban a un hotel. Rápidamente, ella comenzó a corretearlos para impedir eso.
Karla Tarazona comenzó a vender cremoladas a las personas y aprovechaba para abrazar a los clientes, quienes no dudaban en corresponder a este gesto. Cuando se acercaban varones, Tarazona jugaba con ellos y los tocaba; esto hizo que Christian le haga fuerte advertencia.
El cantante le jaló la oreja en broma; además, le pidió que se porte bien, pero Karla no le hizo caso y siguió jugando con los clientes, ya que ellos se prestaban a sus ocurrencias.
Ante esta situación, el cantante de 'Gran Orquesta Internacional' se acercó a ella y en tono serio le pidió que deje de comportarse de esa manera con desconocidos. La conductora de 'Préndete' se quedó en silencio y continuó con sus actividades sin realizar juegos.
Christian Domínguez y Karla Tarazona no estarán en el reality de Gisela Valcárcel
Karla Tarazona descartó que ella y Christian Domínguez formen parte del nuevo reality de baile que conducirá Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión, y destacó que no todo se hace solo por dinero. "He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaremos", mencionó durante una entrevista para Trome.
