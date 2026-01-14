Sheyla Rojas confesó que se arrepiente de sus 'retoquitos' y aseguró que tomará radical decisión

Sheyla se mostró sincera al admitir que no se siente cómoda con cómo luce su rostro. Foto: Instagram

La modelo peruana Sheyla Rojas reconoció públicamente que no está conforme con los procedimientos estéticos que se hizo en el rostro.

La modelo peruana Sheyla Rojas contó públicamente que no está satisfecha con los últimos retoques estéticos que se hizo en el rostro. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, reconoció que se aplicó demasiado ácido hialurónico y que ahora quiere retirarlo porque no le gusta el resultado.

Sheyla Rojas se arrepiente de sus arreglos estéticos

La exchica reality, que vive en México desde hace cinco años, explicó a sus seguidores que los cambios en su rostro fueron más de lo que esperaba. Por ello, señaló que está buscando opciones para revertir parte de esos procedimientos estéticos.

PUEDES VER: Melissa y Tepha Loza revelaron que su mamá fue diagnosticada con una delicada enfermedad

Un fragmento de esta transmisión en vivo se volvió viral en TikTok, donde Sheyla se mostró sincera al admitir que no se siente cómoda con cómo luce su rostro tras años de aplicarse ácido hialurónico. La modelo aseguró que su intención es eliminar los restos del producto que aún permanecen en su piel.

En el video, la figura pública dejó claro que su decisión no es reciente, sino el resultado de notar con el tiempo las consecuencias de haberse realizado tantos retoques faciales. Ahora, su prioridad es recuperar una apariencia más natural.



(Fuente:Farándula Lorcha)

Los arreglos estéticos de Sheyla Rojas

Cabe recordar que Sheyla Rojas se ha sometido a diversos procedimientos estéticos en los últimos años, como una rinoplastia reconstructiva, aumento de busto y varios retoques en los labios, cambios que ella misma ha comentado en distintas ocasiones.

Además, la actriz de 38 años reveló que se realizó un tratamiento para corregir el exceso de volumen causado por los rellenos, lo que le generó complicaciones de salud como parálisis facial y una celulitis infecciosa en la cadera, motivo por el cual tuvo que ser intervenida de emergencia.