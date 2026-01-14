En Vivo

Magaly Medina reveló que pospondrá su regreso a la TV tras cirugía facial: ¿qué sucedió?

Miércoles, 14 de enero de 2026 15:53

Magaly Medina aplazará su regreso a la televisión por su operación. (Foto: Composición TikTok)

Tras presentar complicaciones en su operación, Magaly Medina reveló que suspenderá su regreso a la televisión este 2026.

A inicios de enero, Magaly Medina reveló en sus redes sociales que se sometió a una operación facial 'deep plane facelift'. Tras su intervención, la popular 'Urraca' no dudó en mostrar el avance de su cirugía, pero nunca imaginó que su nuevo rostro generaría diversas reacciones entre los cibernautas.

Magaly Medina suspenderá su regreso a la televisión por su cirugía

La popular 'Urraca' se animó a realizar una transmisión en vivo para contar cómo va su proceso de recuperación. Recordemos que, hace algunos días, Medina indicó que su rostro estaba inflamado, porque había presentado una pequeña complicación.

Sin lentes y con moretones en el rostro, Magaly reveló que su regreso a la televisión peruana tendrá que suspenderse por recomendación de su doctor. "Él me dice que no me exponga a la calentura de la secadora que utiliza para alistarse para el programa", indicó.

(Video: Josepastord)

Además, recalcó que debía esperar 30 días para poder comenzar a llevar a cabo sus actividades con normalidad; por ello, deberá aplazar la temporada 2026 de Magaly TV La Firme, ya que su programa salía al aire el primer lunes de febrero.

"No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio. (...) Mi salud está primero", puntualizó la 'Urraca', quien aseguró que este cambio estético le tiene que durar como 20 años.

