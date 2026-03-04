Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron su relación: ¿cuál fue el motivo?

Ana Paula Consorte confirmó que su relación con Paolo Guerrero terminó. (Foto: Ana Paula Consorte - Paolo Guerrero/ Instagram)

Luego de revelar que Paolo Guerrero le pidió matrimonio, Ana Paula Consorte confirmó que su relación con el 'Depredador' terminó.

El programa 'Mesa Caliente' reveló que la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte terminó. La noticia generó diversas reacciones entre las personas, porque hace poco tiempo ambos se mostraban muy cariñosos en redes sociales.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte terminaron su relación

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor… pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida", indica una parte del mensaje. De esta manera, la brasileña deja en claro que la decisión habría sido tomada pensando en el bienestar individual y familiar.

Además, mencionó que tienen dos hijos y que, por el bien de ellos, intentarán mantener una relación cordial. Este detalle ha sido uno de los puntos que más comentarios ha generado, ya que evidencia la intención de preservar la estabilidad de los menores pese al fin de su relación.

(FOTO: 'Mesa Caliente')

"Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener...", se lee en una parte del mensaje que envió Ana Paula Consorte al periodista del popular programa 'Mesa Caliente'.

Recordemos que no es la primera vez que la pareja termina su relación, pero hace algunos meses, Ana Paula Consorte reveló que el jugador de Alianza Lima le pidió matrimonio; sin embargo, en ese momento indicó que no tenían la fecha de su boda. Hasta el momento, la expareja no ha revelado los motivos de su separación.