Vania Bludau se emocionó ante romántica pedida de mano y compartió importante momento con sus fans

Mediante sus redes sociales, Vania Bluadu se mostró emocionada por este momento tan importante y aseguró que no todos los hombres son iguales.
Vania Bludau ha atravesado semanas difíciles tras la pérdida de una persona muy cercana en su vida. Sin embargo, en medio del proceso, decidió compartir con sus seguidores un momento lleno de ilusión y romanticismo que vivió junto a su familia.
Vania Bludau se emocionó con el compromiso de su primo
La exchica reality se mantiene muy activa en redes sociales, donde suele mostrar detalles de su día a día. Esta vez, la modelo sorprendió al lucirse con un elegante vestido corto en tono rosado con toques amarillos, acompañado de tacos altos, dejando claro que se preparaba para una ocasión muy especial.
A través de sus historias de Instagram, la también exintegrante de 'Esto es Guerra' publicó una instantánea de la pedida de mano de su primo, Michelle Labeguerre Bludau. Junto a la imagen escribió una frase que reflejaba su emoción: "Él entendió la tarea".
Vania decidió contar mayores detalles del momento que vivió junto a su familia. Conmovida por la escena, confesó que presenciar el compromiso despertó en ella sentimientos que creía apagados, especialmente en lo que respecta al amor y a la posibilidad de volver a tener una relación.
"Cuando yo ya no creo en el amor, que todos son unos therians, llega mi primo de España para oficializar su compromiso con su novia, mi futura prima, no, ya es mi prima", contó con su característico sentido del humor.
La influencer admitió que la experiencia le devolvió la esperanza. Entre bromas sobre "zorros y perros", señaló que su primo le demostró que no todos los hombres son iguales y que quizá exista alguien especial esperándola.
