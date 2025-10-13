Christian Thorsen enamoradísimo: esta es la historia de amor con su pareja Alejandra Castillo

Christian Thorsen se animó a contar detalles de su vida privada y la vez en que coincidió con Alejandra Castillo.
Christian Thorsen, conocido por su entrañable papel como el 'Platanazo' en la exitosa serie peruana ‘Al fondo hay sitio’, ha conmovido nuevamente a sus seguidores, esta vez no por un nuevo proyecto actoral, sino al compartir una historia personal llena de esperanza y amor.
En una entrevista exclusiva con ‘Expreso’, el actor peruano reveló por primera vez los detalles de cómo surgió su relación con Alejandra Castillo, una joven empresaria que ha sido su apoyo fundamental durante uno de los momentos más difíciles de su vida.
PUEDES VER: Flavia López conquistó a todos al lucir traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025
La historia de amor entre Thorsen y Castillo nació en un contexto marcado por la adversidad. Mientras el actor enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, Alejandra atravesaba una crisis familiar grave: la salud de su padre estaba en riesgo.
PUEDES VER: Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al admitir que sufre una enfermedad incurable
Fue en medio de este dolor compartido que el destino los unió, dando paso a una conexión inesperada y profunda. “Me hizo sentir cosas especiales”, confesó el también artista.
El inicio de su relación se dio a través de un mensaje que Alejandra le envió, motivada por la situación delicada de salud de su padre. “Ella me escribió porque su papá también estaba mal, nos fuimos escribiendo”, recordó Thorsen.
Lo que comenzó como un contacto virtual se convirtió en una comunicación constante y significativa, que poco a poco los llevó a encontrarse en persona. “Me pareció hermosísima y dije ‘¿qué cosa estoy sintiendo?’”, contó el actor, reflejando la sorpresa y profundidad del vínculo que se formó.
(Fuente: redes sociales)
Christian Thorsen también compartió que, antes de conocer a Alejandra, había resignado la idea de retomar una relación amorosa debido a su diagnóstico de cáncer. “Pensé que nunca en mi vida iba a tener una relación porque, claro, tenía que estar conmigo, dedicarme a mí, preocuparme en mí”, explicó. Sin embargo, la llegada de Alejandra transformó su perspectiva emocional y le devolvió la esperanza. “Llegó esta mujer tan bonita”, expresó con emoción.
Para Thorsen, su enfermedad no ha sido un obstáculo, sino una experiencia que le ha permitido redescubrir su propósito y encontrar un amor renovador. “Mi enfermedad no es una tragedia, no lo veo así. Es un regalo: tengo el amor más bonito de mi vida”, afirmó con convicción.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!