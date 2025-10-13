Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al admitir que sufre una enfermedad incurable

Flavia Laos reveló que en mayo de 2024 le detectaron esta enfermedad. Foto: captura TikTok

La actriz e influencer Flavia Laos compartió con sus fans un testimonio sobre su estado de salud.

Flavia Laos se ha convertido en una de las influencers más populares del Perú. Su participación en diversas novelas peruanas le ha permitido ganarse el cariño de miles de personas, quienes quedaron en shock tras la reciente confesión de la joven actriz sobre la enfermedad incurable que padece.

¿Cuál es la enfermedad que padece Flavia Laos?

A través de un video compartido en TikTok, la actriz Flavia Laos, recordada por su papel en ‘Ven, baila quinceañera’, sorprendió a sus seguidores al contar que fue diagnosticada con psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta la piel y que, según los médicos, no tiene cura definitiva.

En el video, Flavia Laos mostró algunas imágenes donde se pueden ver las manchas rojas que cubren su cuerpo. La joven explicó que decidió hablar públicamente sobre su experiencia para crear conciencia y apoyar a quienes también viven con esta condición. “Quiero compartirlo para que otras personas no se sientan solas”, expresó.

La actriz relató que todo comenzó con pequeños puntos rojos en la piel, que al principio confundió con una simple alergia. Sin embargo, al notar que las manchas aumentaban, decidió acudir a un dermatólogo, quien le recomendó realizarse una biopsia cutánea para obtener un diagnóstico preciso.

Tras los exámenes médicos, se confirmó que Flavia padecía psoriasis guttata, una variante menos común de esta enfermedad, que suele presentarse después de infecciones o episodios de estrés emocional intenso. La noticia impactó a la joven, pero aseguró que se encuentra enfocada en cuidar su salud y mantener una actitud positiva.



“Nunca había escuchado de eso y me puse a investigar. Resulta que es una enfermedad autoinmune. El doctor me dijo que no se sabe exactamente qué la causa, pero muchas veces aparece tras una infección o por estrés”, contó Flavia Laos, quien fue elogiada por sus seguidores por su valentía al compartir su historia y dar visibilidad a este problema de salud.

Flavia Laos explicó por qué decidió hacer público su enfermedad

Flavia Laos contó que enfrentar la enfermedad no ha sido fácil, sobre todo por cómo afectó su autoestima y confianza personal. Durante varios meses evitó mostrar las marcas en su piel por miedo al qué dirán y a ser juzgada por su aspecto. Sin embargo, con el tiempo aprendió a aceptar su condición y a ver su experiencia como una oportunidad para inspirar y acompañar a otras personas que pasan por lo mismo.

“A veces sentimos vergüenza de algo que no elegimos y que no podemos controlar. Pero lo he tomado como un llamado para cuidarme, para priorizar mi salud y mi paz mental”, confesó la actriz, quien hoy busca transmitir un mensaje de autoaceptación y fortaleza emocional a todos sus seguidores.