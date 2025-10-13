Flavia López conquistó a todos al lucir traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025

Flavia López entre las favoritas del Miss Grand. Foto: Instagram

La representante peruana Flavia López brilló en el certamen de belleza con un traje lleno de color, elegancia y simbolismo.

La orquídea rosada fue la inspiración del impresionante traje típico que lució Flavia López, representante del Perú en el Miss Grand International 2025, celebrado este lunes 13 de octubre en Tailandia. La modelo cautivó al público con su elegancia, originalidad y con una propuesta que resaltó la belleza y biodiversidad del Perú ante los ojos del mundo.

Flavia López destacó en el Miss Grand International

El vestido de Flavia López estuvo lleno de símbolos y detalles únicos. En tonos rosados y plateados, la prenda fue diseñada por el reconocido modista Beto Pinedo, quien ha vestido a varias reinas peruanas en certámenes internacionales. Pinedo, recordado por crear el icónico traje de parihuana que usó Janick Maceta en el Miss Universo, volvió a destacar con un diseño que combina arte, identidad y orgullo nacional.

Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando, al desplegar un mecanismo oculto, la falda del vestido se transformó en una enorme orquídea, dejando al público asombrado y ganándose una ovación. Este detalle demostró la creatividad del diseñador y el impacto visual del traje, que se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

Mientras Flavia López desfilaba con confianza, el presentador explicó el significado del vestuario y destacó el mensaje detrás del diseño: “Orquídea mágica peruana. La orquídea mágica peruana es una planta exótica reconocida por su belleza y elegancia, pero también representa una fuente de bienestar para la salud”. Con este concepto, el traje no solo rindió homenaje a una de las flores más emblemáticas del país, sino también a la fortaleza y energía de la mujer peruana.



Flavia López entre las favoritas del Miss Grand: ¿cómo votar por ella?

Flavia López continúa destacando en el Miss Grand International 2025 y figura entre las favoritas para llevarse la corona. La representante peruana compite en la categoría “Country’s Power of the Year”, donde se seleccionará a las 20 candidatas más votadas por el público a través de las redes oficiales del certamen.

La modelo peruana integra el grupo B, junto a las representantes de Tailandia, Malasia, Colombia y Brasil. Según las reglas del concurso, solo las dos participantes con mayor cantidad de votos pasarán a la siguiente ronda, donde se elegirá finalmente al Top 8 de la competencia.

El sistema de votación es muy sencillo: para apoyar a Flavia López, los usuarios deben dar un corazón en su fotografía oficial publicada en las cuentas de Facebook e Instagram de Miss Grand International. Cada corazón en Facebook equivale a cinco puntos, mientras que en Instagram vale diez puntos. Cabe resaltar que solo se contabilizarán los votos de cuentas que sigan las páginas oficiales del certamen.